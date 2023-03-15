一名女大生A去年與朋友一起到台中一處夜店狂歡，隔天酒醒發覺自己僅穿著一條內褲，還在房內垃圾桶看見保險套的垃圾，驚知遭人侵犯，報警處理才順利查出嫌犯為當晚一起喝酒的魏姓男子。台中地院審結，依乘機性交罪，判處魏男1年10月，緩刑4年，另需繳納10萬元給國庫。可上訴。

判決書指出，魏男與A女於2022年4月9日晚間與共同朋友一同前往台中一處夜店飲酒狂歡，後來A女喝醉無法自行站立，魏男與A女的友人一同送A女回租屋處，A女友人先行離去後，魏男竟乘機脫下A女的衣物性交得逞後離去，直到A女隔日睡醒發覺自己只穿著內褲，房內垃圾桶還有保險套垃圾，才驚覺遭侵犯，立即通報學校老師並報警處理。

台中地院審理時，魏男坦承犯行，法官考量魏男認罪，能正視自身錯誤，已經與A女達成和解並履行等情狀，認為判處最低刑期仍嫌過重，故依法減刑，但魏男只為了逞個人慾望，趁著A女酒醉無法抗拒之際做出性交行為，嚴重侵害了A女的性自主權，影響其身心發展，酌情後，依乘機性交罪，判處有期徒刑1年10月，緩刑4年，並需於判決確定的6個月內向國庫繳納10萬元，緩刑期間付保護管束。可上訴。

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