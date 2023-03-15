《命運之約》深獲好評，藝人周定緯、嘻小瓜也到場支持。（《命運之約》節目提供）

台灣鬼才魔術師黃柏翰的「定目劇魔術秀-《命運之約》」首周演出有多位藝人朋友到場觀賞支持，包括周定緯、黃豪平、嘻小瓜、張郁婕、王嫚萱、創作型歌手「李有廷」、歌手「關詩敏」、人氣作家「宅女小紅」、高人氣音樂Youtuber「我是江老師」等，每日星光熠熠，周定緯稱讚《命運之約》創造奇幻且與觀眾零距離的魔幻空間，黃豪平更表示：「在倫敦、紐約都看過定目魔術秀，現在台灣就有這麼好的場地跟這麼精緻的演出，一定要去看。」

《命運之約》這場魔術秀以「奇幻人生相談室」為概念，融合劇場元素與故事情節，打造出20個精彩絕倫的魔術表演，除了得到眾多藝人朋友強力推薦，更迎來了重量級貴賓的到場支持，其中包括台北市文化局局長蔡詩萍、林書煒和女兒蔡中冷全家人到場欣賞。蔡詩萍完表演後，對於黃柏翰的演出給予高度評價，認為他巧妙地融合了劇場、脫口秀和魔術技巧等多重因素，讓全場觀眾歡笑不已，並鼓勵黃柏翰繼續加油推陳出新。

《命運之約》在台北市信義區的「PLAYground南村劇場」上演，周末票房提前完售，原定的演出場次已經全部售罄。因此，主辦單位將於3月29日到3月31日、4月5日至4月8日火熱加場。表演資訊、售票資訊等相關活動訊息，請參考售票網連結：https://bit.ly/3lDiVEr