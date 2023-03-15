宏都拉斯總統卡蕬楚在個人推特發文透露，她已指示外交部長雷納處理與中國大陸正式建立外交關係的相關事宜。至於短短幾年，台灣邦交國為何一個一個走了？媒體人謝寒冰認為，表示美國在全世界的影響力在迅速下降當中。

謝寒冰今(15日)在政論節目《新聞大白話》中表示，台灣過去之所以能維繫這麼多邦交國，不是單純是這些國家喜歡台灣，而是美國的控制力在背後，實際上，台灣目前還能維持14個邦交國，主要是美國的力量。問題是，這些國家為什麼在短短幾年一個一個走了？這就表示美國在全世界的影響力在迅速下降當中，這是很明顯的事實。

謝寒冰接著指出，對這些國家來講，過去因為跟美國在一起有好處，他們願意跟美國站在一起，而現在跟美即使在某些地方是在對立面 ，在其他方面，若跟中國大陸能夠有進一步交流，對他們來講利益更多，所以很多國家就會做出這樣的選擇。而在利益問題的情況下，世界各國恐怕愈會往天平的另一端移動，這是不爭的事實。

另外，即將卸任的太平洋島國密克羅尼西亞總統帕努埃洛日前透露，密國正與台灣談建交，謝寒冰表示，他覺得很好笑，密克羅尼西亞擺明了要台灣開價去買，問題是，我們今天如果能夠去買，改天別人也可用更高一倍的價錢再買回來， 這樣做外交的意義到底何在？因此，台灣必須改變整個外交策略，否則台灣就會慢慢沒有朋友。