由於迎風面水氣增加，明（16）日東半部有局部短暫雨，桃園以北地區及北部山區降雨機率提高，整天都有飄雨機會。氣象局表示，各地白天明顯回溫，普遍都在26度以上，南部內陸地區及花東縱谷可達31度。

氣象局預測明天降雨分布。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，明天迎風面水氣增加，除了東半部仍有局部短暫雨之外，桃園以北地區及北部山區降雨機率也提高，整天都有飄雨機會，新竹以南晴到多雲；溫度方面，夜晚清晨較涼，各地低溫約15至18度，白天太陽加熱明顯，預計各地高溫普遍在26度以上，南部內陸地區及花東縱谷有31度左右，感受溫暖偏熱，西半部日夜溫差大。

氣象局分析未來天氣趨勢。（氣象局提供）

氣象局說明，周五（17日）各地氣溫回升，白天溫暖微熱，輻射冷卻影響，早晚氣溫仍低，西半部日夜溫差大，東半部地區有局部短暫雨，其他地區晴到多雲；周六東北季風增強；下周日東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，北部、東北部天氣稍轉涼。

氣象局模擬未來溫度趨勢。（氣象局提供）

下周一至下周三（20日至22日）東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，下周一東北季風減弱，氣溫回升；下周四（23日）各地大多為多雲到晴，僅東半部有局部短暫雨；下周五、下周六東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。