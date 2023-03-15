近日美國多家銀行接連爆雷，牽動市場對金融環境隱憂。瑞士信貸昨（14日）公布年報，顯示內控存有重大缺陷，消息出來後，瑞信美股盤前已經跌逾20%，拖累美股盤前走低，道瓊期貨指數暴跌超過600點，那斯達克100指數期貨跌1.5%。

截至台灣時間20點38分，道瓊期貨指數跌637點，跌幅近2%，那斯達克100指數期貨跌1.53%，標普500指數期貨跌近2%。

歐股也同步重挫，英國富時100指數、德國DAX指數跌近3%，法國CAC40指數跌3.56%，歐洲Stoxx指數跌約2.6%。

瑞信昨日公布原定9號提交的年報，當中自揭在2022年及2021年財報報告程序發現「重大缺陷」，消息一出股價應聲大跌，一度暴跌18%後熔斷停牌，創下歷史新低。此外，瑞信最大股東沙烏地阿拉伯國家銀行表示，「不會提供任何財務援助，因為監管問題，不能持有超過10%的股權」。

該行去年參與瑞信融資，投資15億美元取得該公司近10%的股權。