灰熊大將莫蘭特（Ja Morant）在脫衣舞吧豪擲5萬美元的銷魂夜之後，如今可能因此損失鉅額的3900萬美元（新台幣12億元）。美媒指出莫蘭特在開季前簽下5年1.94億美元的新人頂薪續約，只要本季入選NBA前三隊就可增加到2.33億美元，但是他現在需要接受心理諮商而無限期離隊，恐導致入選前三隊的機會泡湯。

莫蘭特上個球季已經入選聯盟第二隊，他本季出賽53場，平均27.1分、6籃板、8.2助攻，加上球隊戰績極佳，再不濟都能入選第三隊。但是莫蘭特如果缺陣太久就選不上了，他那晚在VIP包廂的地上和桌上鋪滿了鈔票，球迷不禁揶揄他：「你們以為那些鈔票只有5萬美元，他其實是用3900萬美元去鋪滿整個房間。」

去年7月，莫蘭特在一家餐廳留下500美元小費給女服務生，讓她驚喜尖叫，她請教莫蘭特的名字，莫蘭特霸氣回答：「我是黑耶穌。」

2020年疫情嚴峻的時候，餐飲業大受打擊，德拉蒙（Andre Drummond）在佛州一家餐館給出1000美元小費，女服務生感動落淚，一時傳為美談。現在看來莫蘭特給500美元只是想要威風一下，畢竟他在脫衣舞吧一出手打賞就是5萬美元了。

Nike不久前才擺脫了厄文（Kyrie Irving），現在與他們有合約的莫蘭特又出事了，面臨麻煩的公關危機。美媒《商業內幕》引述幾位專家的看法，他們認為現今與名人簽下代言合約有很高的風險。除了麥可喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）、史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）、小威廉絲（Serena Williams）、湯姆布雷迪（Tom Brady）這些足以作為門面的球星，投入在一般的職業運動員收效不彰，只是他們也不認為運動大廠會因此停止與名人簽約，畢竟這就是Nike當年起家的方式。