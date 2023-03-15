陸委會。（本報資料照）

大陸今日宣布，即日起恢復台灣冰鮮白帶魚、冷凍竹筴魚輸陸。陸委會對此表示「正面看待」，並說相信這是回到處理相關議題的正確態度，也期盼未來兩岸各項經貿往來能朝更健康的方向發展，才是兩岸人民之福。

去年8月3日，大陸以檢出台灣冰鮮白帶魚、凍竹筴魚有新冠病毒為由，暫停兩項產品輸陸，但大陸國台辦今日發出新聞稿表示，為促進兩岸貿易健康發展，大陸海關總署決定自今年3月15日起恢復上述兩項產品輸陸。

陸委會今日晚間以書面表示，中共有關部門於去年陸續誣指我方白帶魚、竹筴魚檢出新冠病毒並暫停輸入。「本會即多次對外說明，這種獨樹一幟、橫空出世、假藉防疫的不友善作為，既缺乏科學性的證據資料，也對各界毫無說服力。」

陸委會接著指出，針對中國大陸海關以在台灣輸陸冰鮮白帶魚、凍竹筴魚中檢出新冠病毒核酸陽性樣本為由，自2022年8月3日起暫停該2項水產品輸陸。我方業務主管機關即已透過兩岸協議管道向陸方反映，目前科學上並未發現有新冠病毒可透過產品包裝傳染到人類的實證或研究，呼籲陸方儘速重新檢討相關貿易限制措施。

陸委會強調，對於中國大陸以驗出新冠病毒為由，暫停食品與農產品貿易的作法，受影響國家（如美、澳、印等）與我國已透過世界貿易組織（WTO）下的SPS委員會例會，陸續向陸方提出特定貿易關切。

陸委會最後說，對於陸方恢復台灣冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入，相信是回到處理相關議題的正確態度，政府也期盼未來兩岸各項經貿往來能朝更健康的方向發展，才是兩岸人民之福。「本會正面看待。」