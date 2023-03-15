范少勳（左起）、況明潔、沈文程、Lulu都是第一次體驗打靶射擊。（東森提供）

東森《花甲少年趣旅行》第三季本周六（18日）播出新組合沈文程、況明潔、Lulu（黃路梓茵）、范少勳遊嘉義，錄影當天一大清早、天光未亮時，范少勳已昏暗的臺北車站大廳迎接旅伴，Lulu見獨自杵在那的范少勳，立刻上前熱情打招呼：「是最近傳出喜訊的范少勳？恭喜恭喜！終於有機會當面祝賀你。」讓原本寂靜無聲的大廳瞬間熱鬧起來，Lulu興奮表示期待辦過攝影展的范少勳在這趟旅程中，能為大家留下許多美好的瞬間。

況明潔接著抵達後，見Lulu後激動直呼：「幸好有妳，我超怕見到人不知道對方叫什麼名字。」道出面對未知旅伴前的忐忑心情。前往台中的路上，3人不斷猜測第4位尚未登場的為何人時，Lulu表示腦中已閃過好幾位住在台中的資深前輩。

一提出也可能是台語歌王沈文程的當下，讓原本以為可能會是「天天開心」那一派的人的況明潔立馬崩潰驚呼：「不要！」，隨即哼唱起「因為他是山上的孩子～山上的孩子～」，坦言擔心自己體力無法跟上［還在長大、初心永不老」的沈文程，「雖然很想見到他，但是既期待又怕受傷害」，反應相當真實。

最後不出Lulu所料，在台中上車的正是永遠就像充飽電、體力隨時充沛的金曲歌王「沈文程」，錄影氣氛立馬變得更嗨了！尤其沈文程看到ˇ位旅伴送他的手作帆布袋後，指著范少勳的簽名說：「莎小美？」一下就把大家逗得哈哈大笑，接下來的幾天裡「莎小美」便成了沈文程對范少勳的稱呼。

沈文程的妙語如珠、加上Lulu的機靈反應，兩個綜藝活寶使這趟旅程無時無刻都充滿著歡樂，相較之下況明潔與范少勳就顯得更感性。范少勳擔任駕駛載著大家行駛在嘉義的鄉間道路時，他感性表示嘉義對他來說有一種特殊的情感，因為他之前徒步環島行經嘉義時，當時的女友（現已成老婆）特地下南部陪他在嘉義走了一天，中南部人的熱情招呼，更是讓他印象深刻。

況明潔則吐露自己在農田採收作物體驗時，覺得特別感傷，因為她的父親喜歡種花，家裡以前也有種菜，觸景傷情的況明潔在節目上眼眶泛淚、哽咽地說：「看到那些感覺就像回到過去，回到小時候與爸爸在菜園裡的美好回憶。」難得在螢光幕前呈現自己脆弱的內心面。

《花甲少年趣旅行》第三季每周六晚間8點於東森綜合32頻道首播，每周日晚間10點於東森超視33頻道播出，網路平台每週六晚間10點 MyVideo獨家首播。