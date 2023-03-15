明台母公司日本三井住友海上集團（MSIG）舩曵社長15日親臨台灣表達重視。在台日交流協會服部副代表、東元集團黃茂雄會長、保險事業發展中心董事長簡仲明等貴賓陪同下，共同為新總部剪綵，期望透過永續新總部的搬遷，深耕台灣市場、推動ESG永續轉型，與台灣民眾及社會共創分享價值，開啟新紀元。

明台產物保險董事長松延洋介表示，明台去年度獲得台灣企業永續獎永續報告金獎的肯定，是台灣產險業最好的成績，今年度則進一步提前取得溫室氣體盤查ISO認證，持續領先業界在永續轉型的推動。配合永續新總部的搬遷，明台將結合業務推展策略、與台灣社會共創分享價值，擴大推動綠色營運、綠色核保、綠色投資、綠色保險政策，同時積極因應氣候變遷，完成TCFD氣候相關財務揭露，實現淨零排放的目標。

針對明台產險新總部內部設備，明台產險公司總經理陳嘉文進一步說明，除了原有舒適的員工座位空間與全日規免治馬桶的貼心設計外，也參考母公司東京總部的最新設計，包含員工聯誼區、創意發想區、自動販賣機與飲料吧，同時也導人臉辨識安控、全棟涵蓋Wifi VPN、雲端綠電機房、全電子白板行動會議等新數位科技，並設置永續宣導區、消防安全教育區。頂樓的生態水池與水稻農場，則全採用太陽能發電，作為農電共生示範場域。

明台產險表示，除了優越的硬體環境外，明台也同步導入各項綠色營運管理制度，一方面實現企業責任、符合永續評鑑的金融監理要求，另一方面則因應全球供應鏈對於碳權的重視，成為ESG企業優先投保的產險業者。