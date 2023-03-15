賴瑞隆指出，依據過往判決，黃牛以程式大量搶購並高價兜售票票券，法院已有不符合社會秩序維護法且不予處罰的案例。藝文展演產業蓬勃發展是台灣軟實力的展現，共同呼籲儘速完成文化創意產業發展法修法，增訂黃牛條款，也希望在今年4月能夠三讀修正通過，以法律遏止黃牛亂象，保障消費者權益。

文教委員會召委范雲表示，台灣長期只能用社會秩序維護法來對黃牛開罰，但罰鍰金額不僅過低，還要「已經完成交易」才能報案；她肯定文化部聽見人民的聲音並做出回應，這是往好的方向邁出第一步，而大型演唱會實名制才是從源頭防堵黃牛的解方，台灣過去也有推行過的前例，也可以參考鄰近日本、韓國等相關經驗。

立委吳思瑤指出，她在立法院第9屆立委任期時就提出文創法修正草案，可惜遲遲沒有通過，如今黃牛問題引起群情激憤，文化部將提出文創法修法版本，她充分肯定，也期待能於4月盡速通過修法。