2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注，立委之爭也備受矚目，近日根據《QuickseeK快析輿情庫》的數據統計指出，近半年34位不分區立委的網路聲量好感度，倒數前三名分別為民進黨柯建銘、國民黨吳斯懷以及國民黨鄭麗文。

根據《QuickseeK快析輿情庫》臉書粉專今（15）日曝光的「2024不分區立委網路好感度」，素有「民主老兵」之稱的民進黨資深立委柯建銘，網路聲量好感度墊底，僅0.33，負面聲量絕大多數與去年縣市長選舉期間，與後來當選新竹市長的高虹安有非常多言詞交鋒，以及被指是民進黨九合一大敗戰犯的黨內檢討聲浪有關。

倒數第二的國民黨吳斯懷則是0.36，近期日媒報導國軍有許多中共間諜，吳斯懷被指就是間諜之一，同時吳斯懷於2016年赴陸聽習近平演講畫面持續不斷被轉發；國民黨鄭麗文則是0.37，排倒數第三，主要負面聲量來自於批評陳建仁內閣團隊為馬屁團隊，以及批評兵役延長政策會讓年輕人上戰場，都遭大量網友在留言區反酸。

倒數第四的國民黨李貴敏則是0.38，去年12月底質詢內政部次長花敬群時，因脫口「民主之恥」等較激烈之言論，反遭其他立委及部分民眾批評EQ差。該粉專最後也提及，「激烈的質詢或言詞批評或許能帶來短時間的高聲量，但若是不小心被打臉，則會導致負面聲量排山倒海而來的反噬，導致網路好感度大幅降低」。