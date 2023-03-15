法國西南部的城鎮卡奧爾(Cahors)，剛剛度過了槍聲大作的一天，不過也沒人傷亡，沒人驚慌。因為這是「獵戶23演習」(ORION 23)的一部分。只要不干涉演習，群眾可以駐足觀看大兵們的英勇戰鬥。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，英國陸軍廓爾喀部隊(Gurkhas filled)的士兵在卡奧爾鎮的街道，持續朝對面開槍，空包彈發射的聲音，迴盪在熙熙攘攘的大街上，當地人時而駐足，時而路過，有時還發出笑聲。

British soldiers seen firing guns on suburban French streets to the bemusement of locals

在社交媒體上流傳的片段中，可以看到各種模擬情境，包括機槍兵和狙擊手在行人穿越道上花建立防守據點；而在另一段影片中，機槍兵提供掩護火力，以將傷員後送疏散。 還有一段影片顯示，一個廓爾喀軍團的狙擊小組在人行道的小階梯和花台為掩護，瞄準前方的建築物，並持續接近。

部隊還用擴音器向假想對手喊話「坦塔羅民兵，你們被包圍了！(Tantalus militiamen, you are surrounded!)」接著還有投放煙霧彈，直升機也在頭頂盤旋，如同真的戰爭。

法國陸軍表示，演習有提前通知鎮民，因此多數鎮民沒有感到慌亂，只是這個遭遇確實特別，一些鎮民對演習活動感到好奇而停步觀察，幸好沒有妨礙到演習。

這是一次相當逼真的城鎮戰(military operations in urban terrain ,MOUT)演習，五角大廈表示，這可能未來發生戰爭最常出現的形態，因此相當重要。烏克蘭戰爭的經驗證明，即使是現代戰爭，也會發生城市攻防鎮，甚至居民區也會遭到波及。

獵戶23 是法國幾十年來最大規模的軍事演習，根據法國軍方的說法，ORION是「手段彈性、互動性、高強度戰鬥、創新式武裝部隊」的首字母縮寫，每三年一度，今年是第2次舉行。

考慮到持續發生的烏克蘭戰爭，獵戶23納入了城市作戰，法國陸軍的拉蘭將軍(Nicolas Le Nen)說：「烏克蘭和俄羅斯之間的衝突，告訴我們什麼是現代的高強度戰爭。促使法國想定類似的情景，如何應對。」

在這個場景中，一個名為「梅爾庫斯」(Mercure)的假想敵對勢力，入侵了一個名為「阿爾蘭」(Arnland)的法國盟友。梅爾庫斯資助分裂勢力民兵團體「坦塔羅」(Tantale) ，來破壞阿爾蘭內部的安定；作為回應，「阿爾蘭」向其盟友尋求幫助，也就是法國。很明顯，「梅爾庫斯」是俄羅斯、「坦塔羅」是頓巴斯分裂勢力，「阿爾蘭」是烏克蘭。

獵戶23演習的第一階段，主要是沙盤推演，已於 2月中旬結束。

第二階段從2月25日在法國西南部的奧克西塔尼大區( Occitanie)舉行，來自法國、美國、意大利、西班牙、比利時和英國合計7,000 名北約士兵參與。還有40 架戰機、100多架無人機、30 艘軍艦，並包括法國唯一的航空母艦戴高樂號。

在第二階段開始時，來自法國陸軍第 11 傘兵旅的數百名士兵，與他們的裝備空投到法國南部城市塔恩(Tarn)的降落區，這支突擊小隊要為後續的空降行動掃清障礙。

第二天，700名士兵和145輛汽車，模擬對地中海沿岸塞特港(ports of Sète)的兩棲攻擊。從 3 月 8 日開始，法國第 11 傘兵旅和第 6 輕裝甲旅的士兵，將要奪取卡奧爾市附近的幾個戰略要地，以便收集情報，削弱盤踞在首府的敵對勢力3 月10日，友軍部隊的英國第2 家廓爾喀步槍團，對敵方據點發動最後攻擊，也就是這篇報導提到的城鎮戰。

目前演習還在持續，第四階段也是最後階段，定於4月中旬進行。這一階段相當盛大，預計將有多達 12,000 名士兵參加，地點在法國東北部的香檳-阿登地區。到時候可能會有更多城市戰鬥的影片。