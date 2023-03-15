麥當勞多年來推行的餐點組合「1+1=50」深受消費者喜愛，不過今（15）日又推出全新的「1+1星級點」，5款商品任選再配飲料要價89元，消息一出，引發網友熱烈討論，有不少人覺得無法接受，大嘆：「懷疑這是一種漲價的套路」，甚至認為未來「1+1=50」的方案會直接從菜單上消失。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，麥當勞除了現有的「1+1=50」的方案以外，今日推出全新的「1+1星級點」，可選擇的餐點包括：麥克雙牛堡、麥脆鷄腿、6塊麥克鷄塊、金黃地瓜條以及OREO冰炫風，飲料則有美式咖啡，或是中杯汽水、茶飲。

台灣麥當勞3月15日正式推出「1＋1 星級點」，標榜不用花大錢，就能享受明星餐點。（圖／台灣麥當勞提供）

貼文曝光後，引來不少麥當勞愛好者留言討論，「1+1=50沒有玉米湯後，就真的沒再吃過了」、「什麼X東西，單點+25配飲料的概念，連玉米湯也沒有」、「都89了幹嘛不順便點套餐，差20幾塊而已欸」、「CP值偏低」、「正在吃漢堡王，邊看這則笑笑」、「吃個麥當勞，總覺得都像是上數學課，要先計算怎樣划算」。

對此，有一票網友瘋狂猜測，未來「1+1=50」的方案可能會完全消失，直說：「懷疑這是一種漲價的套路，例如以後$50的就消失了」、「1+1今年必下架，這個看起來是前哨戰」、「這是在試1+1≠50的水溫吧！之後就會變成89了」、「這很明顯是1+1即將走入歷史的前兆」。