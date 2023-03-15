女星小S（徐熙娣）日前飛往韓國旅遊及工作，並多次在社群平台上曬出她的韓國遊記和網友分享，不僅裝成高中生還穿起韓服，艷麗的美貌屢屢讓粉絲嗨翻。豈料，似乎是大啖美食的緣故，今(15日)她結束韓國行，在社群平台上逗趣曬出她腫成「包子臉」的照片，笑稱：「我回去工作可能會是這個狀態喔！但絕對還是可以主持的」。

小S今日在臉書以及IG上分享自己結束5天4夜的南韓行，表示：「這次玩得很盡興，也把握機會吃了韓國的美食，更買了3條超軟的睡褲。」並曬出多張照片和粉絲們分享。然而，其中一張照片尤為引人注意，只見畫面中的小S套上一層腫脹特效，整張臉變成了「包子」，還抿著嘴巴，看似十分不願回台。

此外，小S也笑說：「我回去工作可能會是這個狀態喔！但絕對還是可以主持的。」以逗趣的方式來表達這趟旅程她大啖不少美食的快樂，而此舉也讓不少粉絲笑回：「漂亮、時尚、可愛」、「最後一張發生什麼事哈哈哈」、「小S有夠可愛，愛上了啦！」

事實上，小S在韓國行的過程中，不僅吃了部隊鍋、冷麵、醬蟹等多個著名美食，還玩起扮裝遊戲，化身「高中生」以及「中殿娘娘」，貌美的身材屢屢引發網友驚嘆，還讓粉絲紛紛讚美小S根本就是17歲而已，顯見就算她大吃大喝仍不影響她的顏值狀態。