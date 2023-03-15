白冰冰、葉璦菱、高流執行長丁度嵐15日出席演唱會記者會。（羅永銘攝）

白冰冰、葉璦菱15日出席「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」記者會。2人將分別率領領余天、李亞萍、蔡秋鳳、康弘、黃西田、羅時豐、張秀卿、西卿、黃妃等在5月13、14日於高雄流行音樂中心開唱。67歲白冰冰出道至今對舞台充滿熱情，談到好友江蕙、費玉清近年紛紛封麥引退，她好奇說：「他們現在不打麻將也不旅遊，很想打電話問他們退休都在幹什麼？」

白冰冰與費玉清擁私交，形容費玉清個性低調又隨性，過去時常到她家閒聊聚餐，當他感覺累了、想睡就會馬上回家，她笑說：「他以前打電話問『冰冰在幹嘛、可以去妳家？』，結果下一秒他就叫我開門。」並感性說，費玉清十分貼心，「有陣子我最痛的時候，他來我家陪了2個月，用他的方式來安慰我，我心中很感恩。」

費玉清已引退3年，幾乎沒公開露面過，她透露，他知道她忙工作，「我們有事就會聯絡，近年比較少見面。」費玉清的哥哥張菲近來傳出復出？白冰冰很看好他，「他還留著他的大鬍子，他很會看時機，是時候出現就會出現，就會出來。」

白冰冰享受在舞台時光，從沒想過封麥，坦言要唱到不能唱為止，「時間是把不客氣的殺豬刀，讓我們外型、身材都有改變，但我還在這，持續傳承我的經驗，我們永遠會存活，會在娛樂盛事留下一頁，我會唱到老死，有能力就幫助大家。」

「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」門票將在18日中午12點於ibon系統開賣。葉璦菱這幾年鮮少在大型舞台演出，期待與觀眾熱情互動，更想起當年在秀場表演，自虧常發生出糗意外，包括衣服拉鍊沒拉、忘詞、跳錯舞蹈等，某次到泰國演出，她穿上一身亮麗造型服，以華麗轉身登場，豈料台下觀眾突然大笑，隨後還有工作人員一直拉她麥克風線，才發現工作人員暗示她背後有東西，轉頭一看竟是一件紫色內衣卡禮服上，她尷尬又搞笑說：「那不是我的，太小了。」逗笑全場。