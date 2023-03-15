升息、新台幣兌美元匯率忽升忽貶，資本市場波動劇烈，再加上228連假，壽險業者反應2月保費進不來，因此2月僅有509億多元，工作天數比1月春節連假時多三天，保費多收44億多元，但去年2月春節加上228僅剩15個工作日，卻有643億元業績，今年還少134多億元業績。

分析原因，主要是資本市場動盪，升息趨勢下，客戶搶買高利債券，銀行對銷售投資型保單力道大減，2月銀行只賣近43億元的投資型保單，比去年2月少賣125億元之多，2月壽險投資型保單新契約保費190.34億元，比去年同期衰退逾35％，同時2月投資型保單有近75％，是壽險公司業務員及傳統保經代銷售，去年同期僅占44％。

另一重點商品即利變壽險，雖然壽險業今年有拉升宣告利率，但依舊拚不過銀行優利定存，2月利變壽險新契約保費230.8億元，同比衰退14.16％；利變年金只賣7.96億元，衰退52％以上。

2月在固定利率的傳統壽險新契約保費有41.73億元，同比成長近15％，另外因為國人開始出國，傷害險（即意外險、旅平險等）單月銷售9.27億元，成長逾40％，健康險2月同比亦成長28％，有28億元的新契約保費。

2月各銷售通路以壽險公司自家業務員貢獻最大，有227億多元，占當月新契約保費的44.6％，其次才是銀行通路貢獻200.76億元，占率39.4％，傳統保經代則有77.5億元，占率15％。

國泰人壽2月新契約保費近90億元，排名第一，第二名是富邦人壽的75.7億元，第三名則是中國人壽的52.9億元，第四及第五名則是南山人壽與安聯人壽。