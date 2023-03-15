Meta執行長祖克伯周二在發給員工的電郵中指出，他將今年定調為「效率年」後，為此除了精簡人力，還將取消部分優先性較低的計畫，降低聘雇率，讓中間管理層扁平化。

祖克伯告訴員工，第二波裁員應會在接下來二個月內宣布，但他也暗示人力瘦身不排除持續到年底。Meta的人才招聘團隊是首批瘦身目標，4月底重整及縮編技術部門，5月業務部門也要面臨裁員。

Meta去年11月展開該公司史上首見的裁員行動，規模約1.1萬人，占總人力13％左右。

祖克伯表示，面對低利終結、地緣政治緊張升高及監管新規壓力帶來的長期經濟動盪，Meta必須有所因應。

啟動新一輪裁員後，Meta預計今年支出在860億美元到920億元，少於先前預估的890億美元到950美元。

Meta宣布將二度裁員的消息，激勵其周二股價收漲7.25％，以194.02美元作收，表現遠勝當天大盤。Meta股價今年迄今累漲超過60％，但還是遠不及2021年9月觸及的歷史高點逾380美元。