去年0918強震重創花東，震斷部分地區水脈，經立委傅崐萁大聲疾呼成功爭取「0918地震花東地區自來水延管工程計畫」經費5.67億元，加上112年已核定案件0.55億元，共計6.22億元。今（15）日終於獲行政院今天發文「准予依核定本」辦理，核定建設經費，期盼早日加速完成災後重建。

去年9月18日發生規模6.8強震，造成花蓮與台東兩縣境內多處災損，部分供水系統損壞，導致偏鄉原有簡易自來水系統無水可用或水質不佳，嚴重影響民眾生活甚鉅。

傅崐萁和縣長徐棒蔚去年10月24日會同行政院公共工程委員會主委吳澤成下鄉實地考察震後災區重建案，更跨黨派邀集立委陳瑩、經濟部長王美花，共同協助、研商花東震災地區無自來水延管專案計畫。花蓮縣政府遂提出下德武、苓雅仔、織羅、馬太林、洛河谷、督旮爾、巴島力安、清水及卓樂等 9 個部落自來水延管工程需求，希將簡易自來水系統改接用台灣自來水股份有限公司自來水系統。

傅崐萁和縣長徐棒蔚會同行政院公共工程委員會主委吳澤成下鄉實地考察震後災區重建案，更跨黨派邀集立委陳瑩、經濟部長王美花，共同協助、研商花東震災地區無自來水延管專案計畫。(戴志揚翻攝)

對於全國尚無自來水地區，行政院去年8月26日函准予辦理「無自來水地區供水改善計畫第四期第1次修正」，由台水公司提報辦理自來水延管工程，以改善供水情形。惟考量案件眾多，且成本過高，無自來水計畫經費有限，無法滿足需求，花東地區仍有13件尚待辦理，嗣經地方關切部分地區仍無自來水系統，民眾 期望有乾淨的飲用水可使用。

由於無自來水計畫因經費有限，去年0918震花東地區長達8天無水可用，更凸顯花東地區偏鄉無自來水困境，為迅速協助花東地區民眾用水，傅崐萁在立法院總質詢期間大聲疾呼，要求行政院立即責成經濟部改善，專案挹注偏鄉，更請立委陳瑩協同發聲，不分黨派共同為花東地區請命。行政院指示國家發展委員會於去年11月17日召開研商會議提示具體推動方向，在原無自來水計畫基礎之上，請經濟部以部會提案方式研提行動計畫，加速辦理花東地區自來水延管工程，以回應民眾需求。

由台水公司會同花蓮縣及台東縣政府於11月底前完成調查民眾接用自來水意願及評估改善方案、經費，提報水利署彙整納入計畫。又去年12月13日由 水利署邀集花蓮縣政府、台東縣政府、國家發展委員會及台水公司等相關單位 召開研商會議取得共識，藉以保障偏鄉民眾用水權益。

該計畫目標執行期程自112年起至113年止，經台水公司會同花蓮縣政府、台東縣政府完成調查民眾接用自來水意願及改善評估方案與經費後，預估花蓮縣供水受益 190 戶，台東縣供水受益 36 戶，合計供水受益 226戶，以112年至113年二年內執行完畢為目標。

據台水公司統計資料，111 年 6 月底花蓮縣自來水普及率90.01 ％、 1.25 萬戶尚未接用自來水、其中 0.52 萬戶使用簡易自來水、 0.73 萬戶自行取水；台東縣自來水普及率 85.19 ％、 1.28萬戶尚未接用自來水、其中 0.23 萬戶使用簡易自來水、 1.05 萬戶自行取水。

為協助加速改善當地用水問題，111年12月13日水利署召開會議討論研商決議，依花蓮及台東縣政府所提改善需求，在原核定無自來水計畫基礎之上，針對 112、113 年尚待改善之延管工程，配合現行無自來水計畫之執行策略及方法，以無自來水計畫公務預算優先為主，花東基金為輔，提出專案計畫。

計畫預期成效有以下三點，(一)可量化效益：增加自來水供水受益戶 226 戶。(二) 不可量化效益：改善民眾用水品質及方便性，提高民眾生活水準，均衡地方發展。(三) 提升偏鄉地區供水普及率，並降低地震災害造成簡易自來水系統受損情況，維護國人用水安全。