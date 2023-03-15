天宇自2021年開始切入儲能市場，是美商普威最大的儲能櫃代工廠，其儲能電池機櫃出貨累績達500MWh之多。法人表示，除了美國、台灣之外，普威新開拓澳洲市場，預計未來2年內澳洲市場布局超過1.7 GWh的儲能系統，可望帶動未來天宇出貨量持續成長。

同時天宇也積極切入AFC領域，累計超過10MW之dReg自有案場於下半年可望陸續完工加入商轉挹注獲利，而E-dreg（能量型調頻）額外需複合電網消峰填谷的功能，其整體市場案量由2022年6MW預期至今年可達到289MW，ㄧ誒是天宇積極涉入開發之市場。

台電工業用電大戶條款要求6,000家工業用電大戶於2025年達到10％綠電，且去年台電新推出的光＋儲政策等，天宇除具有專利及品質安全認證之電池櫃外，也積極投入太陽能及漁電共生，可提高饋線利用率增加穩定躉電收益，朝電力聚合商角色發展。