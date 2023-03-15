今天（15）瑞士信貸銀行（Credit Suisse）的股價連續第2天暴跌至歷史新低，這家陷入困境的瑞士銀行的一個頂級投資方表示，由於該國監管法規限制，它將無法提供瑞信銀行更多現金，該銀行股票隨之暴跌，整個上午連續停止數次交易，首次跌破2瑞士法郎（約台幣67塊），加上一連串的醜聞、潛在風險和合規失敗繼續影響著瑞信銀行客戶信心，第4季度客戶提款超過1100億瑞士法郎。（近新台幣3.66兆）這一波衝擊重創了全歐洲的銀行信心，歐洲第2大銀行巴黎銀行股價重創，其他銀行也都十分慘重。

JUST IN - Credit Suisse shares fall over 20% to new record low, now traded well below 2 Swiss francs. pic.twitter.com/tc7XhBibBw — Disclose.tv (@disclosetv) March 15, 2023

據美國財經媒體《CNBC》15日報導，瑞士信貸銀行股價在倫敦時間中午前後略有回升，然後在下午的交易中擴大了損失。瑞士信貸最後一次交易是在盤中下跌近29%。

股價崩潰再次引發了歐洲貸款機構股票拋售浪潮，由於矽谷銀行（SVB）事件的影響，這些銀行正面臨著巨大的市場動蕩。同樣在今天，幾家義大利銀行股票也受到了的影響進而暫停股票交易，包括義大利的聯合信貸銀行（UniCredit）、Finecobank和義大利西恩那銀行（Monte Dei Paschi）。

⚠️BREAKING:



*UNICREDIT SHARES HALTED IN MILAN, LAST DOWN 7.5% AS SVB FUELS GLOBAL BANKING SELLOFF



🇮🇹🇮🇹 pic.twitter.com/8Um99XC9GF — Investing.com (@Investingcom) March 13, 2023

據《路透社》報導，瑞士信貸最大的投資者沙烏地阿拉伯國家銀行（Saudi National Bank, SNB）表示，該行無法再為瑞信銀行提供任何進一步的財政援助，從而引發了最近一次的下跌。

European banks plummet.



Few will blame the current banking crisis on the bubble created by negative rates and the monstrosity of $19 trillion in negative yield bonds of 2019 that made the apparently safest assets extremely expensive and dangerous. pic.twitter.com/nVp9RVnmls — Daniel Lacalle (@dlacalle_IA) March 15, 2023

沙烏地阿拉伯國家銀行行長庫戴利（Ammar Al Khudairy）接受媒體採訪時表示：「我們不能，因為我們會超過10%。這是一個監管（法規）問題，」

然而他打氣說，SNB對瑞信的轉型計劃感到滿意，並暗示該銀行不太可能需要額外的資金。SNB去年獲得了瑞信銀行9.9%的股份，同時作為瑞士銀行42億美元（近新台幣1290億）融資的一部分，資助瑞信一項大規模的戰略改革，旨在改善投資銀行的業績，並解決一連串的風險和合規問題。

今天上午在利雅得舉行的一個小組會議上，瑞信銀行行長萊曼（Axel Lehmann）在接受《CNBC》採訪時，拒絕就其公司未來是否需要任何形式的政府援助發表評論。

當被問及他是否會排除某種援助時，萊曼回答說：「這不是一個議題。」「我們受到監管，我們有強大的資本比率，非常強大的資產負債表。我們是全員參與的。所以這不是什麼議題。」

儘管庫戴利跟萊曼的回答都很有信心，但投資人仍還在評估該銀行14日（二）宣佈2022年和2021年的財務報告中發現的「重大缺陷」影響。

瑞信銀行的年度報告中揭露了這一個缺陷，該報告原定於上週四（9）發佈，但由於美國證券交易委員會（SEC）的一通電話而被推遲。美國證券交易委員會的談話與「對以前所揭露，截至2020年12月31日和2019年的合併現金流量表的修訂進行技術評估，以及相關的控制」有關。

由於一連串的醜聞、潛在風險和合規失敗繼續困擾著瑞信銀行，第4季度客戶提款超過1100億瑞士法郎。（近新台幣3.66兆）