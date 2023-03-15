立委傅崐萁（右）立院質詢，強震後花東多個部落斷水，凸顯偏鄉無自來水窘況，要求政院重視。（立委傅崐萁辦公室提供）

「0918地震花東地區自來水延管工程計畫」核定函。（立委傅崐萁辦公室提供）

「0918地震花東地區自來水延管工程計畫」核定函。（立委傅崐萁辦公室提供）

去年0918地震發生，震斷東部偏鄉部分水脈，導致花蓮9個部落原有簡易自來水系統損壞無法供水，還有水質混濁，國民黨立委傅崐萁爭取「0918地震花東地區自來水延管工程計畫」經費5.67億元，加上已核定案件0.55億元，共6.22億元，傅崐萁說，今天獲行政院發文「准予依核定本」辦理，可望有乾淨飲用水可用。

強震後，傅崐萁和縣長徐棒蔚會同行政院公共工程委員會主委吳澤成實地考察災區，跨黨派邀集立委陳瑩、經濟部長王美花共同協助、研商花東震災地區無自來水延管專案計畫。

花蓮縣府遂提出下德武、苓雅仔、織羅、馬太林、洛河谷、督旮爾、巴島力安、清水及卓樂等 9 個部落自來水延管工程需求，希將簡易自來水系統改接用台灣自來水股份有限公司自來水系統。因成本過高，花東地區仍有13件尚待辦理，案件仍未通過，但918地震花東地區長達8天無水可用，凸顯偏鄉無自來水困境。

傅崐萁在立法院總質詢，要求行政院責成經濟部改善，專案挹注偏鄉，請立委陳瑩協同發聲，不分黨派共同為花東地區請命。

行政院指示國家發展委員會於去年11月17日召開研商會議提示具體推動方案。經台水公司會同花東兩縣府完成調查民眾接用自來水意願及改善評估方案與經費後，預估花蓮縣供水受益 190 戶，台東縣供水受益 36 戶，合計供水受益226戶，今年起二年內執行完畢為目標。以無自來水計畫公務預算優先為主，花東基金為輔，提出專案計畫。