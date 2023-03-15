達德集團綠能行賄案，雲林縣議會議長沈宗隆等6人涉收賄遭雲林地檢署聲押，雲林地方法院裁定沈宗隆200萬元交保、達德下游包商鍾慶郎100萬元交保，檢方13日針對沈、鍾2人提出抗告，15日台南高分院發回雲林地院更裁，雲林地院15日晚間9點30分重開羈押庭，沈、鍾均現身到庭。

地檢署表示，達德集團於2020年間開始準備在雲林縣內設立風機發電，期間因地方人士、雲林縣議會部分議員反對，因此向雲林縣政府申請相關公文、建照、使照時不如預期順利，達德集團為排除困難，尋求議長、議員支持，透過下包廠商、白手套，以工程款夾帶賄款方式，交付、收受共計2600餘萬元賄款。

此案檢方共聲押6人，包括沈宗隆、鍾慶郎、雲林縣議員王又民、達德前執行長潘正綱、王又民助理游女、潘正綱妻游女（游姓助理胞妹），最後只有潘正綱遭收押。

雲林地檢署表示，沈宗隆、鍾慶郎2人有高度串證、滅證、逃亡可能性，本案屬重大案件，法院卻未以合議庭進行審理，顯有不當之處，且未詳細交代不予羈押理由，原裁定顯有違失之處，因此提出抗告。