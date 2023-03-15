外貿協會「2023年中南美洲拓銷團」疫後首發前往拉美地區拓銷，首站於墨西哥市登場貿易洽談會及臺灣週活動，計22家臺灣企業參加，包括汽機車零配件、五金建築、機械、健身器材、安全護具、紡織等業者參展，計與131家買主完成289場次洽談。

經團員表示，疫情後首發團可感受景氣漸恢復；其中汽車零配件、五金相關業者洽談滿檔，活動結束後仍續獲墨商詢問。

此外，此次拓銷團更是第一次結合「墨西哥臺灣週」活動，於洽談現場推廣臺灣文化、觀光與美食，當地台商梁氏集團Pascua負責人，同時也是僑務顧問梁原精，特別贊助珍珠奶茶，提供來訪墨商品嚐，談生意之際可享用美味飲品，以產業及軟實力打動墨商的心。

貿協表示，臺灣於全球供應鏈扮演重要角色，此次中南美洲拓銷團備受矚目，我駐墨西哥代表鄭正勇表示，近來隨全球供應鏈變化，墨西哥成為外國企業投資熱點，相當具市場潛力，此時赴墨西哥拓銷為絕佳時機，可期臺墨經貿關係更加緊密。

墨西哥為今年重中之重市場，於美中貿易戰、全球供應鏈重組趨勢下，其關鍵地理位置與美、加形成北美自由經濟區域，具龐大市場及供應鏈潛力，已吸引多國企業前往墨西哥投資或增資，此次中南美洲拓銷團共將前往4國拓銷，接續將前進我中美洲邦交國瓜地馬拉拓銷。