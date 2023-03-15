美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）說，要是對岸攻佔台灣，美方會摧毀島上的半導體廠，以免它們落入中方手中。去年美國陸軍戰爭學院曾發表過一篇論文，提到同樣論點，像歐布萊恩這樣的美國國安高層如此赤裸裸地提到「滅台（半導體）」計畫，更引起媒體的高度關注。對此，前立委郭正亮今(15日)就表示，「這種論調也是在警告台積電趕快離開台灣」，引發討論。

歐布萊恩曾表示，要是中方控制了台積電製造廠，將成為矽晶片的新「石油輸出國家組織」（OPEC），北京將能「掌控世界經濟」。他甚至把美國摧毀台灣半導體廠，比喻為第二次世界大戰期間，當法國向德國投降後，英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）下令，摧毀法方的海軍艦隊。

郭正亮15日在中天節目《大新聞大爆掛》中表示，「因為歐布萊恩說溜嘴了嘛，怎麼可以把這種秘密講出來？講了大家都下不了台」，郭正亮更直呼，「因為戰爭有他基本的倫理要遵守，這已經完全不講倫理了，因為台積電再怎麼樣也不是軍工產業，怎麼可以炸非軍工產業？而且如果是重大工業，要用自毀的方式來讓對方不能得逞，要也是自己人來做，怎麼會是美國？美國你是外人欸，干你屁事，憑什麼摧毀我們最寶貴的東西？所以這個就是完全沒有戰爭的基本道義，怎麼會有人講話講到這種程度？」

郭正亮也表示，「這也凸顯出台灣那些武器，美國根本就看不上眼，美國認為台灣唯一對美國有作用的只有半導體產業」，郭正亮最後點出，「而且最可怕的是，因為這個論調已經聽過多次，拜登之前講過，現在歐布萊恩又講過，表示在川普時代這件事情，民主黨也知道，等於『拜登也是順口講，在美國有相當多人這樣想』，而這種論調也是在警告台積電趕快離開台灣」。