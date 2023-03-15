瑞士信貸年報顯示，管理高層發現2022年及2021年財報發現「重大缺陷」，加劇市場擔憂。10年期美債殖利率來道3.46%。美股周三（15日）3大指數開低，道瓊工業指數重挫逾400點，那斯達克指數跌0.8%。

截至台北時間21點48分，道瓊工業指數下跌417.85點（或1.3%），暫報31737.55點；那斯達克指數下跌99.77點（或0.87%），暫報11328.38點；標普500指下跌47.06點（或1.2%），暫報3872.23點；費城半導體指數下跌49.62點（或1.65%），暫報2960.53點。

5大科技巨頭漲跌互見，半導體類股表現不振，艾司摩爾跌逾2%，美光、輝達跌逾1%，聯電ADR跌1.6%，台積電ADR跌約3.5%。瑞士信貸爆財務危機，拖累銀行股同步開低重挫，美國銀行、美國運通跌逾3%，高盛、富國銀行跌超過4%，花旗跌5%。

瑞信昨日公布原定9號提交的年報，當中自揭在2022年及2021年財報報告程序發現「重大缺陷」，消息一出股價應聲大跌，一度暴跌18%後熔斷停牌，創下歷史新低。此外，瑞信最大股東沙烏地阿拉伯國家銀行表示，「不會提供任何財務援助，因為監管問題，不能持有超過10%的股權」。