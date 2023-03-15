傅子純劇中英雄救美蘇晏霈。（民視提供）

蘇晏霈劇中想復仇戲外變憂鬱。（民視提供）

蘇晏霈在民視8點檔《市井豪門》中展開腥風血雨的報復，沒想到竟然被發現，反遭陷害，昨晚播出一場顏曉筠跟賴芊合計畫讓蘇晏霈中計，演出一場要對她家人不利，引誘她出來，沒想到蘇晏霈中了圈套赴約後果真喝下迷湯，被兩人找來的壯漢帶走，幸好傅子純及時趕上，化解一場悲劇。

她說拍這一場戲，自己很入戲，尤其中了圈套時，她只覺得也太懊惱了，劉佳雯這麼聰明竟然被害，還好最後傅子純來救她，甚至打趴2位壯漢。躺在床上虛弱的她，傅子純跟她說要躺靠近床邊比較好抱，果真一次ok就把她從床上抱起來，沒想到離開房門卻因為踩到玻璃碎片滑倒。

傅子純這一場因為有大量打戲，拍攝前就一直暖身拉筋30分鐘，果真拍攝過程相當順利，沒想到最後一刻抱蘇晏霈離開時，竟然會踩到玻璃碎片，他說要滑倒的瞬間只覺得自己要hold住，不可以把蘇晏霈摔出去，那一刻現場時間宛如停止，過了2秒兩人異口同聲說「你有沒有受傷？」趕緊關心對方，現場工作人員也蜂擁而至，深怕兩人受傷。

蘇晏霈讚傅子純拍這場戲man味爆棚，雖然他自己虧說滑倒很「落漆」，但很怕他受傷不敢說，因為自己是壓著他身上，加上聽到摔下去的聲響滿心疼的，默默在心裡祈求他身體無恙。

蘇晏霈表示，劇中角色劉佳雯一直處於報復心態，非常不快樂，讓她本人也深受影響，收工後回家心情都很不好，跟朋友見面談天也難以展開笑顏，只能每天自己調適，或者跟登山團去親近大自然，重新放電。