大陸雲南省昆明市宜良縣一處菜市場，遭民眾拍下當地多名大媽「用嘴巴剝毛豆」，從影片中可見，大媽熟練的嘴巴將毛豆去皮，而一旁還放著其她已經剝好的一整籃毛豆，不太衛生的行為，也下翻一票網友表示「怎麼會想到用牙齒呢？」、「換成妙齡少女就可以了」；對此，相關管理單位人員也表示已安排相關人員進行調查處理。

綜合陸媒報導，日前有民眾在雲南省昆明市宜良縣一處菜市場，發現多名大媽用嘴巴剝毛豆，並將拍下上傳網路，引起網友熱議；從影片可見，大媽用熟練的嘴巴將毛豆去皮，甚至有些人已經剝了一整籃的毛豆，如此的不太衛生的行為，有讓人覺得相當噁心。

而當地的辦事處工作人員則表示，收到相關消息後，馬上處理這件事情，並且安排相關人員進行調查處理。

消息在網路上曝光後，網友看了相當傻眼，但也表示「大媽說我也不容易，這比用牙搗蒜還費功」、「換成妙齡少女就可以了，好像『少女踩酒曲』可以，大爺大媽們踩酸菜不行」、「難道是當地知名口水蜜豆？」、「喜歡方便的，回去反正還要洗，沒關係」、「唉，太不衛生了」、「怎麼會想到用牙齒呢？」、「以後剝了皮的我不吃」。

據《極目新聞》報導，今年2月份一段老人們用嘴剝蠶豆的影片流出，也引起網友議論紛紛，拍攝者表示，剝好的蠶豆會送到冷凍庫等待出售，而當地的居民也表示，這些剝蠶豆的老人們已行之有年，由於用指甲剝太久會造成指甲受到傷害，於是便用牙齒咬一下蠶豆的外殼，再用手將豆子擠出來，並不會在嘴裡停留太久，更不會去咀嚼，而剝好的蠶豆會有人來收貨，這些蠶豆按重量計價，1名老人通常一天可以賺幾10元到上百元人民幣，這樣的生意在當地狠多年了。