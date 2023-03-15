51歲女星溫翠蘋外型性感，精通多國語言，曾參加環球中國小姐選美奪下亞軍，之後參加世界環球小姐獲得第十一名，出道後參演許多影視作品，更在周星馳電影《唐伯虎點秋香》演出美女丫鬟冬香；溫翠蘋近日透過社群平台分享性感寫真，火辣模樣讓網友看到噴鼻血。

溫翠蘋近日在facebook放出美照：「美美的藝術照熱騰騰出爐了！能給我些對這張照片的形容詞嗎？（例如：寶刀未老，成熟優雅，性感嫵媚等等）」，照片中溫翠蘋穿了一件低胸黑色吊帶洋裝，事業線清晰可見，頭髮盤在腦後，皮膚看起來光滑白嫩，保養得非常好，散發成熟女人的魅力。

溫翠蘋保養得相當好。（圖／溫翠蘋facebook）

照片一曝光後，不少網友誇讚：「凍齡魔女，水啦」、「完美無缺」、「麗質天生，仙女下凡」、「風韻猶存」、「美艷動人，氣質出眾」、「性感女神」、「長年能一直保持這樣的優美體態，真的不容易，妳是一個非常自律的美女。」、「依然是我心中的女神」、「漂亮，回到20歲」、「傾國傾城」、「風情萬種的女人韻味！！」、「雍容華貴」。不少民眾誤認她身上的服裝是貼身睡衣，讓溫翠蘋哭笑不得，她解釋：「這套不是睡衣！是晚禮服啦！」接著曬出兩張美照，舉手投足充滿優雅風情。

溫翠蘋近期透露感情狀態，提到目前是「戀愛中」，和對方是公開交往狀態，沒有特別隱瞞，兩人已經交往快2年，過去曾被媒體捕捉到出遊畫面，也分享男友名字叫做Michael。