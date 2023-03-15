貿協指出，因應國境解封，商旅拜訪逐步正常化，COMPUTEX 2023以全新定位「共創無限可能（Together we create）」，攜手國內外科技業者、新創企業、創投、加速器等夥伴全面實體回歸，展示最先進的科技趨勢以及解決方案。

COMPUTEX為全球前三大資通訊展覽，今年聚焦高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、創新與新創、綠能永續等六大主題，參與廠商包含宏碁、威剛、華擎、華碩、明基、台達、ESSENCORE、技嘉、芝奇、Hanmi Micronics、迎廣、宜鼎、鎧俠、微星、德商鐠羅工匠、雲達科技、瑞昱、美超微、曜越、創見、岳豐、ZOTAC等。另外InnoVEX新創展區為亞洲最具指標性的新創平台，鏈結臺灣新創團隊與全球資源，今年預計將有來自比利時、荷蘭、法國、日本、義大利、波蘭、泰國等海外新創團隊參展，透過充沛的創新能量，為科技生態系注入新創動力。

而備受全球科技專家期待的COMPUTEX CEO Keynote為疫情後首次實體登場，今年講師來自國內外科技業龍頭，提供與會者精闢的前瞻科技洞察，而COMPUTEX Forum則著重在資通訊產業熱門議題，今年將以元宇宙、半導體及永續發展為三大主軸，展望產業重要發展方向。

為提供參展商以及國內外買主完整的展覽體驗，貿協整合多元媒體跟資源，辦理豐富的周邊活動，包括採購洽談會、新品發表、展中直播、專家導覽、ESG Go永續活動、新創競賽發表、媒體之夜以及買主歡迎活動，另外主辦單位還將邀請國外媒體及科技網紅共同見證COMPUTEX疫後重新出發，進一步增加參展商國際曝光。