第一財經引述大陸統計局發言人付淩暉指出，2022年大陸外貿保持較好增長，在複雜困難的局面下，進出口達人民幣（下同）42.1兆元，年增7.7％，貿易規模又創新高。2023年外需形勢更加嚴峻，世界經濟整體較去年增長趨緩，外部需求有可能減弱。

付淩暉表示，儘管面臨很大壓力，但大陸外貿促穩提質仍有不少有利條件。其中，近些年外貿新動能逐步增強，跨境電商、海外倉發展速度非常快，未來隨著數位經濟發展，數位貿易可能成為外貿增長中新的增長點。