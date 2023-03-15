辛苦上班一整年，年終獎金最能犒賞員工辛勞；根據主計總處統計顯示，1月總薪資最高的行業是金融服務業，因為加計年終獎金，平均每名員工領了50萬9746元，遙遙領先各行各業，海洋水運業以28萬4923元排名第二，兩者差距22.4萬元。

主計總處官員表示，1月總薪資第1名的金融服務業是專指大型金控公司，往年1、2月領年終獎金時，金控公司幾乎是各產業排名第一的產業，新冠疫情爆發後，貨運需求量高，海洋水運業才竄升上來；而銀行業則以28萬1829元，總薪資排行第三名，電信業25萬6141元表現也相對亮眼。

統計也顯示，製造業總薪資為10萬9131元，其中，化學原材料業20萬8310元、電腦電子光學製品製造業15萬3143元、電子零組件製造業13萬9130元相對較高。

反觀內需服務業，住宿及餐飲業5萬404元、支援服務業（含旅行社等）5萬1649元相對較低；官員表示，內需服務業近來缺工，雖然1月總薪資排名落後，但已經比去年同期有顯著成長。