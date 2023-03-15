國民黨立委賴士葆。（資料照片）

無黨籍立委高金素梅14日在立法院會總質詢，對美國國務院「台灣學人計畫」有所質疑，行政院長陳建仁動怒反嗆「為了捍衛台灣，不要講疑美論，大家不會相信」。國民黨立委賴士葆今天在臉書發文，指陳揆扣立委帽子，非常不宜，類似言論的隱約意涵就是「只要懷疑美國就是不愛台灣」；他舉出開放萊豬等數個例子，大歎蔡政府以美國為天、自我矮化到沒自我了。

賴士葆說，疑美論VS反疑美論正在製造對立，撕裂台灣，其隱約滲透的意涵就是，只要懷疑美國就是沒有站在愛台灣的立場，就是在地勢力與中國唱和的中共同路人；閣揆備詢，動輒對關心國家安全的立委丟疑美論的帽子，其實非常不宜。

他說，這幾年我們從來就是對美國予取予求，只有說YES，不敢說NO 。舉幾個例子：蔡政府進口有毒萊豬，卻不肯標示含萊劑的豬肉，因為美國人說不能標示。蔡政府還宣傳反萊豬就是反美豬，會影響加入 CPTPP，真相是美國早就退出CPTPP。

賴士葆說，美國會議員到台灣推銷波音787，關鍵字眼在總統府中文新聞稿和現場中文口譯都被消失，以為台灣人都不懂英文，國安局和外交部甚至說講推銷飛機就是認知作戰，但後來台灣不是都照單買了飛機了嗎？連護國神山台積電的生產線都應美國要求搬過去建廠。

此外，在軍事方面在美國要求之下，將役男的役期延長為一年。美國售我火山佈雷系統，要在台灣部署地雷。從過去傳聞美軍在東亞地區的儲備彈藥將存放在台灣，現在已經是正在洽談的事實。美國要台灣備戰，為什麼不肯售我們可以阻絕境外的F-35？

賴士葆強調，從以上的例子都可看出跟認知作戰沒有關係，是台灣人民愛護斯土斯民，但卻看到蔡政府舔美到主權、法律、國格都不見了，只會對美國唾面自乾，任何質疑就被貼標籤、扣帽子。台灣被當成美中博奕的棋子，蔡政府以美國為天，堅信美台關係堅若磐石，對美國不能有絲毫的懷疑或批評論斷，自我矮化到沒有自我了。