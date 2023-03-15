美國前國家安全顧問歐布萊恩近日表示，若中國攻打台灣，美國會摧毀台灣的半導體設施，以避免被中國接收。媒體人黃揚明15日在《國民大會》節目強調，歐布萊恩舉二戰凱比爾港海戰為脈絡，英國不讓納粹奪戰法國船艦而主動擊毀，但美國若來摧毀台積電，是否應視為對中華民國的戰爭行為？台灣超過7成民意希望台海維持現狀，問題美國人有在鳥我們的民意嗎？主角是我們，美國排佈戰略可不可以先聽聽我們的意見？

「現在不是疑不疑美的問題，是美國都講出真心話來！」黃揚明表示，這已經不是什麼匿名人士，也不是學者報告了吧？這是美國的前官員。而且他在講這段脈絡的時候，他是舉二次世界大戰，英國首相邱吉爾為了不讓法國的艦隊被納粹佔為己有，所以英國海軍去擊毀法國的船艦。

黃揚明提到，歐布萊恩是把這個襲擊凱比爾港的事件拿來做比喻，但當時法國政府有不斷地跟美國總統及英國邱吉爾保證：我們不會落入納粹手中！但是當戰事一開始，德軍開始進擊的時候，英國就是先打法國，就是先把法國的軍艦給擊沉。所以這種寧為玉碎不為瓦全的做法，對台灣是最好的嗎？台灣真的只是在大國之中被當作棋子，任其擺佈。

黃揚明指出，如果中華民國做為一個主權獨立的國家，追求最大的國家利益為原則，而不是去順從美國或其他國家的最大利益。我們應該在對方提出這些論述的時候，要擺出一個姿態就是：憑什麼？請問美國來摧毀台積電，是否視為對中華民國的一種戰爭行為？

「這是在我們的主權領土上面發生的！」黃揚明強調，不管美國說這是不得已要去做的事情，怎麼講我們都覺得很納悶。美國在研究的是，如果到時候台灣淪陷了，我們該怎麼辦，各國該何去何從，怎麼處理，「主角是我們吶！你可不可以先聽聽我們的意見？」身為中華民國的一份子，沒有人會希望看到台灣淪陷這個局面，超過7成的民意都希望台海維持現狀，就是和平，但是美國人有在鳥我們的民意嗎？沒有啊！

黃揚明直言，難怪台積電創辦人張忠謀去年接受美國媒體訪問，講了那句一旦戰爭發生，台積電會被摧毀，這時候我們就必須要了解，原來張忠謀先生他其實都知道！