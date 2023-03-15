新北一名26歲吳姓男子去年某日凌晨間因喝醉受傷而搭救護車送急診，卻在救護車上辱罵救護員髒話，還騷擾女救護員稱，「妳很漂亮」、「要不要一起喝酒」等語，遭到移送法辦。新北地院審結，依犯侮辱公務員罪，處拘役30日，又犯性騷擾罪，處拘役30日，應執行拘役50日，均可易科罰金。可上訴。

判決書指出，26歲吳姓男子2022年1月26日凌晨2時許因臉部撕裂傷撥打119專線，消防救護人員趕抵現場替其救護送醫，在救護車上前往醫院途中，吳男詢問女救護員臉上的傷口是否需要縫合，女救護員回應需由醫生決定後，吳男氣炸，稱「什麼醫生決定，他馬的，你們不是照護人員嗎」等語辱罵。

不僅如此，吳男趁女救護員替其處理傷口時，向對方表示，「妳很漂亮」、「妳幾年次」、「要不要一起喝酒」後，接著伸手觸摸女救護員的右大腿膝蓋內側，而遭到移送法辦。

新北地院審理時，吳男坦承有說出「他馬的」且觸碰救護員膝蓋，但稱「他馬的」只是對救護員稱要由醫生決定表達不滿，再加上救護員聽他說話時沒反應，他才會拍打對方的膝蓋。

但法官認為，「他馬的」是表達不滿的意思，依社會一般通念來說，屬於極度輕蔑且使人難堪的詞語，故不採信吳男辯詞；再者，吳男先向救護員表示「妳很漂亮」接著又觸摸對方膝蓋，明確具有性騷擾意圖，經審酌2次犯行動機等一切情狀，依犯侮辱公務員罪，處拘役30日，又犯性騷擾罪，處拘役30日，應執行拘役50日，均可易科罰金。可上訴。

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