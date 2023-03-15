國際消費者日大陸央視第一槍：安徽本地米香精勾兌山寨「泰國香米」。（大陸央視）

國際消費者日大陸央視第一槍：安徽本地米香精勾兌山寨「泰國香米」。（大陸央視）

國際消費者日大陸央視第一槍：安徽本地米香精勾兌山寨「泰國香米」。（大陸央視）

315是國際消費者日，大陸中央廣播電視總台為維護消費者權益，聯合大陸國家政府部門，在每年3月15日共同主辦並現場直播公益節目《3·15晚會》，今年播出的是安徽壽縣永良米業、合肥市香王糧油食品科技有限公司、淮南市楚豐工貿有限公司等米糧企業出品的「泰國香米」或是「準泰國香米」，都是由上海朗楓香料有限公司提供勾兌而來。而在廣告宣傳單時，用「泰子王」、或是帶有「泰國茉莉香」的本地米等話術。規避刑責。

報導指出，安徽壽縣永良米業的庫房裡放著一堆堆加工好的大米，外包裝上寫著「泰子王」二代泰國香米。

永良米業劉經理說：「我們品牌就叫『泰子王』，我們這只是一個牌子，跟泰國米沒有關係。」「我們從來不做進口。」「我們都是當地的稻子。」不是泰國香米哪個品種。

央視質疑，既不是從泰國進口的香米，那麼永良米業宣稱的「二代泰國香米」又和泰國香米有什麼關係呢？原來，「泰子王」只是他們註冊的商標，「泰子王」二代泰國香米實際和泰國香米沒有任何關係，但消費者哪裡知道這其中的門道。

央視報導，不僅是產地，一些泰國香米的香味也有蹊蹺。

在安徽香王糧油食品科技有限公司倉庫裡，堆放著數十噸大米，外包裝寫著「泰國茉莉香米」，原料產地泰國。公司負責人沈經理承認，這些大米同樣和泰國香米沒有任何關係。

沈經理說，「泰國茉莉香米」也都是安徽本地的米。本地產大米原本沒有泰國茉莉香米的香味，但抓起這款大米聞了聞，卻有一股淡淡的清香。

這香味來自哪裡呢？該公司李經理穿過廠區昏暗的過道，來到存放雜物的小屋，李經理從角落裡拿出來一個白色塑膠桶，桶上沒有任何標識。

李經理說，這是一種香精，泰國香米的香味正是用它調配出來的。也是泰國的，泰國香米香精。

報導稱，中國《食品添加劑使用標準》規定，不應以摻雜、摻假、偽造為目的而使用食品添加劑。但香王糧油竟然敢鋌而走險。

李經理指出，香精的標籤都拿掉了，裡面掛的牌子都搞掉了，一般來講，還是注意點比較好。

這款香精呈淡黃色，聞起來有一股淡淡的清香味。

李經理現場演示，僅僅往大米裡滴了幾滴香精，本地大米就散發出淡淡的泰國茉莉香米的香味。

李經理稱，在生產時，他們會把香精掛到提升機上，通過注射器加到大米裡，灑得均勻。上面是提升機，輸液針管往下滴，那個好控制一點。

香王公司沈經理坦承，他們往大米裡添加香精已經很多年了，對於如何讓香味更逼真，他總結出不少經驗。三十多噸就是五斤左右，不允許他們加多了，加多了太明顯。

就這樣，明明是安徽本地大米，加了香精，搖身一變成了來自泰國的茉莉香米。

沈經理說，如果是裸米的話，一斤2.32元（人民幣，下同）。加點香（精）的，我自己發給經銷商的話，是2.4元。一年能賣一千多噸。

此外，淮南市楚豐工貿有限公司生產稻花香、國泰香米、泰香米。該公司仇經理說，現在2.3元是帶包裝的價格就是當地的香米「旱優73」。

在楚豐公司生產廠房，同樣看到了香精，也是空白包裝。工廠負責人仇經理坦承，他們也是在本地產大米中添加香精，冒充香米。一車米裡面最多放不到二兩。

香王公司和楚豐公司兩位負責人都承認，他們的香精是從上海一個郭經理那裡買來的。

據報導，該家位於上海張江地區的香精廠，郭經理坦承合肥香王糧油、淮南楚豐工貿等多家米廠都從他這裡購買香精。

按照大陸前國家質監總局發布的《食品添加劑生產監督管理規定》，生產者必須在取得生產許可後，方可從事食品添加劑的生產。央視透過政府相關機構官網查詢，發現郭經理的兩家公司，都沒有食品添加劑生產許可證。

朗楓公司郭經理說，他生產大米香精已有多年，都是通過各種方式偷偷賣給老客戶，郭經理非常清楚，加工大米不應添加香精。他讓員工從庫房拿來兩種他們生產的大米香精，沒有標明廠名廠址等，只是寫著泰國香米、香米字樣，郭經理說，兩種產品分別模仿的是不同香米的香味。除了大米香精，朗楓公司還加工生產其他食用香精。

郭經理表示，大米的香精原料都是這個，Z打頭的，這些有字母編號的都是原料。有些東西是為了避開環保，好多名稱看到的不是真實的名稱。大米香精原料有幾十種，他讓工人拿來了其中兩種原料，都被重新標註了代號，看不到原來的名稱。朗楓公司就這樣和一些企業將如此加工出來的香精添加到大米中。

郭經理說，空白包裝，必須空白包裝，不貼標籤沒有任何問題，一貼標籤，萬一桶賣出去了，怎麼回事，大家都不好。

早在2010年，《3·15節目》就對一些企業違規使用大米香精、加工假香米做過深入調查報導。十多年過去了，仍然有企業在違規添加香精。