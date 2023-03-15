利空襲擊 紐約原油跌破70美元 22:262023/03/15 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國經濟數據不佳，全球銀行股恢復下跌，以及全球庫存升高等利空襲擊之下，紐約西德州中級原油15日盤中失守每桶70美元，觸及15個月低點，報68.94美元，跌幅逾3％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 倫敦布蘭特原油盤亦大跌近3％，報每桶75.14美元。 國際能源總署(IEA)報告指出，全球原油庫存增至18個月來高水準，因為需求疲弱及非油國組織的供油增加。 極淺層！智利外海遭規模5.6地震襲擊 資策會MIC: 從MWC看到全球電信業六大發展趨勢 美股遭襲擊 優質股有機可趁 #全球 #襲擊 #利空 #紐約原油 #中國經濟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台新投信：台股藍燈投資法 勝率高 04:102023/03/15 產業特刊 矽谷銀倒閉像「煤礦坑裡的金絲雀」 法盛James：投資首選四大市場 19:172023/03/15 財經 字節跳動獲新融資 最新估值降至2,200億美元 21:462023/03/15 財經 杭州官方與阿里簽平台發展協議 阿里港股15日早盤一度漲2.4％ 13:042023/03/15 財經 Fed決策陷兩難 匯市交投清淡、新台幣小升2.8分 17:442023/03/15 財經 基建投資降溫 低接買點到 04:102023/03/15 投資理財 程泰去年EPS達6.42元 創歷史次高 19:372023/03/15 財經 聯發、六角 去年每股賺7.12、6.56元 04:102023/03/15 證券．權證 瑞信陷風暴 歐美股重挫 20:442023/03/15 財經 SVB效應 全球金融股倒地 04:102023/03/15 財經要聞 貿協中南美洲疫後首發團 首站前進墨西哥商洽及臺灣週登場 22:002023/03/15 財經 非投資級債 升息前後有戲唱 04:102023/03/15 投資理財 貿協黃志芳：元宇宙大爆炸時代已來臨 22:422023/03/15 財經 罕見陸版「全球鷹」無偵7侵擾東沙空域 號稱愛國者飛彈也難擊落 09:452023/03/15 政治 力拓：銅短期展望亮眼 07:312023/03/15 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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