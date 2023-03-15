台中北屯區東光路與天祥街口15日傍晚發生死亡車禍。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中北屯區東光路與天祥街口今（15日）傍晚發生死亡車禍，一輛自小客沿東光路由南往北行駛，經天祥街口疑違規左轉，撞上一輛直行機車，再過幾天就要18歲的施姓機車騎士當場失去生命徵象，送醫仍不治，警方到場對自小客駕駛進行酒測，酒測值為零，肇事責任仍待警方調查釐清。

台中北屯死亡車禍 17歲少年來不及過生日

這起車禍發生在15日18時左右，警方表示，肇事的東光路與天祥街路口號誌時相較特別，當時42歲的自小客駕駛呂男駛自小客車沿東光路南往北方向行駛，在路口號誌燈號為直行、右轉箭頭綠燈剛結束，正亮起紅燈，但左轉燈未亮起，自小客即左轉，而17歲的施男騎機車沿東光路由北往南方向直行，疑駕駛不熟悉路況搶快左轉肇事。

警方也查出，施姓少年17歲，再過數天就滿18歲，但尚未持有駕照，是無照駕駛。

兩車相撞後，撞擊力道猛烈，導致機車支離破碎，少年也當場失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。警方到場後，對轎車駕駛呂姓男子進行酒測，確認酒測值為零，肇責歸屬及案發經過將由交通大隊進一步釐清。