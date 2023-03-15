藝人陳仙梅出道多年，演過多檔八點檔頗受觀眾喜愛，2014年她跟攝影師老公「印地安」結婚，婚後生下2名兒子，經常在社群分享家庭生活，最近她發文透露大兒子Ryder這兩周身體不舒服，沒想到至大醫院看診後，診斷結果竟是滿肚子大便，除了鬆了一口氣，也感到非常好笑。

陳仙梅14日表示Ryder這兩周一直喊肚子不舒服，但先前去小兒科看過，僅說類似腸胃炎，開了一些益生菌跟藥，但服用後的狀況並未改善，就連帶Ryder出門走走，都會病懨懨攤在她的懷裡，最後母子倆到椅子上休息，看著Ryder皺著眉躺在腿上，令陳仙梅的眼淚不自覺流了下來，心疼表示：「手抱孩兒才知父母心！因為擔心，因為心疼...母親的心，竟可以這麼難受的緊緊揪著...」。

隔天早上，幫Ryder跟學校請假半天，老公專程帶Ryder去大醫院徹底檢查，想不到診斷結果讓她跌破眼鏡，「滿肚子大便，救命啊～」，雖然放心了不少，但想起白擔心一場，忍不住笑喊：「我的眼淚是要錢的，你還我錢啦臭小孩」，還幽默寫道：「媽媽掀桌」。

貼文一出，媽媽網友們紛紛分享類似經驗：「我家也有過，都喊肚子痛，後來通腸就好了」、「我兒也曾這樣去掛急診」、「這個滿肚子大便，好像是小孩的通病，因為水喝太少，蔬果攝取不足。」、「我兒子也是有這樣經歷，害媽媽擔心的要命」、「仙梅妳的兒子真可愛活潑啦，開心健康快樂幸福平安成功。」