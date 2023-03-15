知名動漫IP《網球王子》裡各種角色將網球發揮到淋漓盡致，甚至突破人體極限的畫面，深埋在不少民眾的腦海中。近日有一名網友分享照片，有顆網球不知如何竟然嵌進汽車板金中，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「漫畫中的殺人網球，是真實存在的」，附圖則能看到，一台特斯拉的車門下方板金明顯凹陷變形，一顆網球就這麼剛好卡在凹陷處中央，隱約還可以看到板金夾著網球以至於它不會掉落。

從照片可以看到網球穩穩嵌進特斯拉中。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「少林網球嗎？」、「不能再說網王太誇張了」、「現實職業網球選手發球都200公里起跳，就算業餘來個160公里應該也有打穿塑料殼的威力，不過漫畫那種轟凹牆壁當然是不可能」、「裝置藝術啦」、「這是顆波動球」、「以前以為是運動番，原來是戰鬥番」，另外還有不少人揶揄可能是特斯拉本身有問題，「不是風吹就凹了嗎？」、「不是球的問題，是車的問題，什麼牌子的車我就不說了」、「這車是紙糊的」、「寧願相信動畫是真的也不相信特斯拉是紙糊的」。

本站曾報導，兩周前台中有一名特斯拉車主分享，某天一陣強風來襲時，她努力的緊抓車門直到聽到「啪」一聲，沒想到回家後卻發現鋁合金車門板金「被吹凹」，送回維修後原廠估價要費6萬1千元，讓她相當傻眼。