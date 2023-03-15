台灣雞蛋價格飆到歷史新高，供應也相當吃緊，無論是業者或一般民眾都叫苦連天。就有網友PO文表示，自己家開蔬菜行，因為缺蛋緣故，做不出番茄炒蛋，連帶番茄也滯銷，根本沒人要買，引發討論。

網友在臉書《爆廢公社二館》PO文，表示現在缺蛋缺的兇，導致一堆菜色做不出來，例如番茄炒蛋、菜脯蛋，所以自家蔬果店現在番茄嚴重滯銷，連菜脯賣完也都不敢進，大吐苦水「相信有不少農產品加減有些牽連到，不只缺蛋，農民也慘」。

對此有主婦留言附和：「以前常常煮番茄炒蛋，已經有半年沒煮過了」、「現在真的是很少買炒菜用的番茄」、「最近少吃了，等穩定些，價格漲的太誇張，雖然我愛吃」。

但也有部分人反駁原PO：「哪有缺蛋，不要帶風向」、「番茄就算不炒蛋也有很多用途，兩者根本沒關聯」、「又在製造新聞抹黑」、「我家這邊明明蛋就免排隊」、「認知作戰」，其他網友看到則酸：「敢說缺蛋，果然被出征了」、「塔綠班會說不會用別的代替？只能吃菜脯蛋嗎？只能吃蕃茄炒蛋嗎？不吃會死嗎？」、「側翼說你缺的是錢不是蛋」。