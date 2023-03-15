為因應元宇宙不斷與5G、XR、AIoT融合演進，促使多元產業應用蓬勃發展，經濟部國際貿易局委託外貿協會執行的「元宇宙產業國際趨勢論壇 元宇宙發展關鍵之鑰」15日登場，邀來臺日韓重量級講師輪番上陣，並與多位重要業界代表進行座談，現場吸引超過250位各界人士參與。

貿協董事長黃志芳開場時即以宇宙大爆炸（Big Bang）比喻目前科技及元宇宙應用的發展，過去是IoT、甚至是AIoT，將來很快進入Metaverse of Things（MoT），將把萬人、萬物、萬事串連起來，如同網際網路剛開始起步後來一路狂飆的過程一樣，元宇宙大爆炸的時代已經來臨。

工研院產科所所長林昭憲以「全球暨台灣元宇宙產業發展」解析台灣發展優勢，並認為元宇宙發展將由「遠在雲邊，盡在眼前」的體驗式服務及「0接觸經濟」模式延伸，透過創新科技與商業模式來實現；產業端透過元宇宙提升數位賦能，現已發展很多新商模與新型職缺，最後更剖析台灣在發展元宇宙的方向與利基，認為臺灣具建構元宇宙跨域平台發展優勢，亦建議應強化內容創作，林昭憲表示，臺灣擅長發展硬體與設備，應多注重「有溫度的體驗」，強化內容與應用。

日本元宇宙協會（Metaverse Japan）代表則分享目前日本已發展的元宇宙應用，包含教育、醫療、工業、零售和都市開發等場域的成功案例，例如「虛擬澀谷」為日本第一個被地方政府認可的虛擬空間，目前已超過百萬人體驗。並認為未來IP、3D技術、虛擬貨幣及遊戲產業皆會更蓬勃發展，他強調，建構元宇宙的體系相當龐大，每一個部分都代表商機，未來十年是不斷進化發展的關鍵。

韓國西江大學元宇宙研究所所長玄大原，除說明元宇宙與Web3等技術、平台等最新發展趨勢外，並分析工業元宇宙多重運用與潛在挑戰。且分享韓國由政府全力帶領，投入2,200億韓元，透過文化內容和科技產業全面支持元宇宙新創企業。