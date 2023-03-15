南韓知名網紅宋智雅（송지아）因參加Netflix戀愛實境秀《單身即地獄》爆紅，豈料去年被人抓包身上所配戴的名牌飾品及包包、服飾是山寨假貨而遭到大批網友撻伐，一片看好的星路也被迫中止，而她也在事後於YT頻道上曬出影片道歉。而今（15日）韓網傳出她將與經紀公司SUBLIME簽約，與影帝宋康昊成同門師兄妹。

在IG上有著429萬餘名粉絲追蹤的美妝網紅宋智雅，過去曾出演戀愛實境節目《單身即地獄》，並以甜辣又自信的模樣吸引許多粉絲關注，人氣火爆。豈料，卻遭到網友踢爆她身上名牌服飾大多為山寨貨，且連韓幣30億豪宅都是月租的，一時引發抨擊聲浪。對此，雖然她事後於曬出YT頻道更新近4分鐘的道歉影片，仍未止息抨擊聲浪。

綜合韓媒報導，今(15日)傳出宋智雅有望與Sublime簽訂合約的消息，她將成為影帝宋康昊、Rain（鄭智薰）、少女時代Tiffany等藝人的同門師妹。對此消息，經紀公司SUBLIME也發出聲明，指出：「正在積極審查與宋智雅的獨家合同。」雖並未正式簽訂合約，但也透露宋智雅重返演藝圈的可能性，讓粉絲相當開心。

事實上，宋智雅在爆出山寨貨爭議並道歉後，刪除 IG 所有貼文，只留下道歉信，沉寂許久後，於同年6月初再度發文，曬出一張遙望遠方照寫下：「感謝大家的關心和支持。」並向粉絲問好，此後也陸陸續續更新近況，看似心情已經平復，讓不少粉絲都紛紛敲碗期待她的回歸。