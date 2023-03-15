九合一選舉綠營大敗後桃園變天，前市長鄭文燦雖輔選失敗仍高升副閣揆，但監察院針對八德運動中心羽球場天花板崩落事件，近日竟發文要新任桃園市長張善政到院說明。國民黨立委王鴻薇今(15日)在《新聞大白話》節目質疑，監察院是查真的還查假的？結果沒有約談真正在發包、興建的鄭文燦？包括306場開工典禮，每場幾十萬包給公關公司的公帑，還有無數豆腐渣工程浪費多少民脂民膏，希望桃市府更多前朝官員有投名狀。

「我希望在桃園市府，有愈來愈多的前朝官員能夠有投名狀！」王鴻薇表示，因為很多事情到時候，如果監察院查起來、檢調查起來，真的就一定是逃不了責任。

王鴻薇提到，監察院不是在查八德運動中心嗎？結果約談誰？約談的是張善政！沒有約談誰？沒有約談的是真正在發包、興建的鄭文燦！所以很奇怪，張善政說，約談我之外，你可不可以約談一下鄭文燦？

「所以第一個，監察院，你查真的還查假的？」王鴻薇質疑，基本上現在這些資料出來，看了都覺得非常非常驚人。本來不是說，桃園工務局在短短8年，辦了306場的開工典禮？開工典禮一定是包給公關公司，一定是每場好幾十萬的公帑就花掉了？

王鴻薇強調，辦這麼多的開工典禮，就是要營造大有為的政府，可是這所謂大有為政府的下面，真的已經是骯髒、齷齪、不堪的這些豆腐渣工程。所以真的完全支持張善政，把桃園在當時鄭文燦的所有相關工程，有多少豆腐渣工程，有多少弊案，有多少浪費民脂民膏，要查清楚，一定要給社會一個交代！