不少人聚餐時都會提前打電話訂餐廳，以免發生到場沒位置的窘境。一名餐飲業者日前發現，客人訂位時竟把他當成「備胎」，一口氣訂了好多間餐廳，還說：「再看大家意願，看要去哪間」，讓他氣得在電話裡直接開戰，甚至怒嗆：「我以為你們在開愚人節玩笑咧！」超狂的行徑讓一票網友狂讚，認為他堪稱「服務業的表率」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，日前接到客人打電話來訂位，對方問完價錢後，便跟身旁的友人小聲討論，原PO聽到電話那頭傳來竊竊私語：「沒關係啦！先訂起來好了，當天再看大家意願，看要去哪間」，客人還以為神不知鬼不覺，討論結束後就向原PO表示，想要預定4月1日10人的座位。

原PO深怕被放鴿子，連忙回應，當天適逢假日，要先支付訂金才能保留座位，未料客人反問，「一定要付訂金嗎？」原PO頓時覺得惱火，表示其實未必要付訂金，「不過你們可能訂了很多家店，也不一定來我們這，同樣的，我們也有很多客人，不一定先等到你們，如果有其他客人先進來，就要麻煩你們在門口等候了」。

客人聽完這段話瞬間傻眼，直說：「你在開什麼玩笑？這哪叫訂位啊」，原PO反嗆：「我才以為你們在開愚人節玩笑咧！這叫訂位喔？」便馬上掛掉電話。原PO認為，客人不願付訂金，還把他當「備胎」，屆時恐怕會因為這群奧客，害他損失不少現場候位的客人，大嘆：「你把人當備胎，被別人當備胎也只是剛好而已」。

貼文曝光後，引來超過千名網友按讚朝聖，認為業者的行為相當霸氣，「服務業的表率，不要寵壞奧客」、「好欣賞你喔」、「好帥氣」、「嗆的真舒服，超多這種卡位仔」、「自己白目就別怪店家」、「難怪很多生意不錯的只接受現場候位」。