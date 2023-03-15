男星歐弟（歐陽漢聲）曾是唱跳歌手，之後專攻主持領域，2008年到2016年間深耕大陸，還與當地名主持人汪涵搭檔主持《天天向上》，活潑風格加上機靈反應獲得好評；但歐弟為了家庭回台灣，暫停如日中天的事業。豈料，歐弟2021年8月證實與陸籍妻子鄭雲燦離婚，之後他為養家重回大陸賺錢，最近與汪涵相聚，合照中竟瘦到快認不出來，像是換了個人。

歐弟在2021年8月與鄭雲燦離婚後，鮮少出現在台灣的節目中，從他的微博或IG得知他又把工作重心轉往大陸，先前還傳出轉戰電商上直播帶貨，卻遭到網友吐槽，人氣與當年在《天天向上》時大大不同，很多人甚至不買東西，只想看熱鬧、對他冷嘲熱諷。

歐弟離婚後重返大陸工作，今（15日）與汪涵合照竟瘦到快認不出來。（圖／摘自歐弟微博）

之前一度傳出歐弟在離婚後暴瘦至少10公斤，他今（15日）在微博更新近況，分享一張他與主持大哥汪涵的合照，寫著「好久不見跟大哥吃飯聊天」，哥倆的合照也勾起大票觀眾的回憶，「好還念當年的《天天向上》」、「還是你們的《天天向上》好看」、「你走了我就沒看過《天天向上》了」。

而令眾人震驚的是，照片裡的歐弟幾乎瘦了一大圈，差點認不出來，與過去較圓潤有肉的樣子有點不同，現在臉蛋變得有稜有角，越發帥氣。據悉，歐弟決定去大陸再出發前，為了上鏡好看，有特地花時間減肥，現在除了工作和陪女兒、家人外，日常生活不外乎是看書和聽音樂，過著六根清淨的宅男生活。