高雄巨蛋春季旅展將於3月17日至20日登場，承億集團旗下「承億酒店TAI Urban Resort」及「承億文旅」雙品牌，祭出旅展限定價搶市，且同步推出線上旅展限定案，從3月17日至24日讓無法到現場的民眾，也能享有線上旅展的超值優惠！

其中，承億酒店推出一泊二食住宿券，旅展限定價7,500元，及主題式自助餐廳「貳陸日全食」買5送1美食遨遊券（旅展限定價4,840元/套），與買10送3美食遨遊券（9,680元/套）強力促銷。

承億酒店自2022年試營運後，住房率表現亮眼，連假期間更是全館客滿！今年首次參加「高雄巨蛋春季旅展」，推出經典和式雙人房一泊二食住宿券旅展限定價7,500元，入住承億酒店一晚再加「貳陸日全食」晚餐，一人3,750元；再加碼線上旅展經典和式四人房一泊二食住宿券一張，優惠價1.1萬元。

餐券一向是各大旅展最受歡迎的產品，承億酒店順勢在高雄巨蛋春季旅展推出餐券套票，位於酒店26樓的「貳陸日全食」，不僅享高空美景、採半自助式Buffet搭配一客主廚精緻主餐，今年3月推出春季菜單選用當令時鮮的食材，本次旅展特惠餐券買5送1（4,840元）及買10送3（9,680元）。

承億酒店除了美食遨遊之旅外，在台灣各地擁有6間不同風格主題飯店的「承億文旅」系列旅店，聯合承億酒店推出環島套票特別優惠！

今年春天，承億文旅主打「承億文旅五館環島住宿套票」商品，包含承億文旅旗下淡水吹風、台中鳥日子、潭日月、墾丁雅客小半島、花蓮山知道五館以外，若想以超值價格完整體驗承億集團細膩的美學住宿體驗，更有承億文旅五館環島住宿套票加桃城茶樣子及高雄承億酒店共7張雙人房住宿券，原價76,100元的套票，旅展特惠價19,498元，即可安排一趟環島之旅。

承億集團表示，若想彈性使用不受館別限制，也可選擇「承億文旅五館聯合雙人住宿券」，高雄巨蛋春季旅展限定價雙人房1,899元、四人房2,888元，並有買6送1優惠!

此外，還連續4年獲得「全台年最美設計旅宿」的嘉義「桃城茶樣子」雙人房旅展獨享券，高雄巨蛋春季旅展現場特惠價2,799元!