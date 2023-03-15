復星國際港股15日股價收漲2.25％至6.36港幣，但2023年以來累計下跌3.05％。

廣州日報報導，南京南鋼是南鋼股份的控股股東，而南京南鋼的股權結構，除了2003年入股的「復星系」持股60％，另外40％股權歸屬於具有南京國資背景的南鋼集團。在這次交易完成後，有「大陸民營鋼王」之稱的沙鋼集團將控股南京南鋼及南鋼股份，躍升為僅次於寶武鋼鐵的境內第二大鋼鐵巨頭。

復星國際指出，出售事項有利於復星把更多資源聚焦於重點發展戰略及重點項目，有助於復星長遠成功的布局。復星擬將出售所得款項用於一般資金用途。

同時，為推動南京南鋼控制權轉讓交易的進行，復星高科擬透過協議轉讓方式購買南鋼股份所持有的萬盛股份1.74億股股份（約占其總股本的29.56％）以及衍生的所有權益，轉讓價款為26.5億元。這次協議轉讓後，萬盛股份控股股東將由南鋼股份變更為復星高科，實際控制人仍是郭廣昌。