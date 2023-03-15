被許多台南老饕視為口袋名單的香腸熟肉攤之一名攤、開業40餘年的「阿魯香腸熟肉，近期傳出即將盤讓的消息，讓許多老顧客聞訊為之錯愕，吳姓業者低調證實，「實在是累了，也找不到人手」，幾經考量做出這個決定。

阿魯香腸熟肉目前傳承到第二代，不僅是在地台南人鍾愛的老味道，也是許多遊客來訪台南必吃的在地平價特色美食。據了解，傳出由於第三代無意接手，第二代老闆打算盤讓，消息傳出後，也陸續有人前來洽詢後續店面轉讓的相關細節。

吳姓業者低調證實確實打算「盤讓」，但未多做著墨，僅稱細節仍在討論中，但可確定的是，源於父親名字的「阿魯」，未來不會讓接手的人延續使用。

業者也說，盤讓主要還是年紀考量，每天站好幾個鐘頭，身體長時間下來，實在吃不消，業者也吐露，「年輕時不想做吃的，還跑去學廟宇雕刻，隨著父母年事已高，為了讓父親手藝飄香，於是咬牙做下去。」一做就是數十年。

不少老顧客得知消息都很不捨，「吃了1、20年，好可惜。」也有饕客理解做小吃的辛苦，只求未來接手者能把阿魯的美味傳下去。