世界羽聯BWF世界巡迴賽超級1000系列全英羽球公開賽，寶島一姐戴資穎15日晚間出戰韓國金佳恩，小戴以21比10、21比12直落二旗開得勝，晉級16強，比賽僅歷時33分鐘。

全英賽是戴資穎繼今年1月馬來西亞公開賽打進4強之後，相隔約兩個月首場賽事，首局一開始小戴先抓感覺，面臨0比2落後，接下來連下7分超前，就此領先到拿下一局。

第2局前半段雙方平手過也互換過領先，戴資穎又是一波連續得分，從4比5落後變成11比5領先，至此金佳恩都沒能再反超，小戴也一度20比10握有10個賽末點，金佳恩雖救回了2分，但戴資穎一次落點接近線邊的好球得分，結束比賽。

場邊有球迷舉的戴資穎大頭看板及加油看板為她加油，比賽結束當下更高聲呼喊：「 小戴妳真棒！小戴好帥！」笑容滿面的小戴離場時也親切和球迷自拍留念，展現親和力。

下一場戴資穎將和泰國布莎南（Busanan ONGBAMRUNGPHAN ）、日本大堀彩之間的勝方爭8強。