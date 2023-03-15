俄羅斯安全官員在接受電視訪問時表示，俄羅斯希望在黑海打撈美國損失的無人機，雖然不知能否成功，但會試一試。

美聯社報導，俄羅斯安全委員會秘書帕特魯舍夫(Nikolai Patrushev)在「俄羅斯1台」(Rossiya-1)的節目上說，美國無人機的墜毀，是美國直接捲入烏克蘭衝突的又一次例證。現在，俄羅斯計劃搜索無人機的殘骸。

帕特魯舍夫說：「我不知道我們能否能找到，並收回，但我們必須這樣做，我當然希望成功。」

美國國家安全委員會發言人約翰柯比(John Kirby)說，當俄羅斯戰鬥機撞擊MQ-9「死神」(Reaper)無人機的時候，那架無人機是在國際空域和國際水域上空飛行。

柯比表示，俄羅斯經常在國際空域試圖攔截，這情況並不少見。但是此舉確實增加了誤判和誤解的風險。

柯比表示，墜落的無人機尚未被收回，目前還不清楚能否收回。但美國會採取保護措施，以盡量避免遭到其他人撿拾，並試圖獲取有用情報的事情。

俄羅斯外事情報局局長納雷甚金(Sergei Naryshkin)表示，俄羅斯具備從黑海深處打撈無人機碎片的技術能力。